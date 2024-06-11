ستاد الإسكندرية يفتتح عددا من المدارس الرياضية لإعداد وتأهيل اللاعبين

أعلن «ستاد الإسكندرية»، المعروف أيضًا بـ«بيت الرياضة الإسكندري»، بالتعاون مع نادي الرمل الرياضي، عن افتتاح عدد من المدارس الرياضية للألعاب المختلفة، وخاصة الفردية، لتدريب اللاعبين باستخدام أحدث الأجهزة الرياضية.

ستاد الإسكندرية

أكد اللواء هشام لطفي، مدير عام ستاد الإسكندرية لـ«الوطن»، توقيع بروتوكول تعاون مع نادي الرمل الرياضي على إنشاء وافتتاح عدد من المدارس المتخصصة بالألعاب الرياضية: «الجمباز، كونغ فو، تايكوندو، كاراتيه، ألعاب قوى، كيك بوكس، جرى، رماية، باليه، فتنس لجميع الألعاب» داخل ستاد الإسكندرية الدولي، وتجرى التدريبات في الصالة المغطاة وملاعب الاستاد.

مدارس رياضية متعددة

وأشار إلى إن الهدف من توقيع البروتوكول هو توفير مناخ رياضي متميز لأبناء الإسكندرية، وتأهيل اللاعبين للمشاركة في البطولات الرياضية الرسمية، على أن تبدأ التدريبات للموسم الرياضي الجديد في 1 يوليو، وحتى نهاية الموسم، في جميع المدارس الرياضية التي تم إنشاءها لعدد من اللعبات الفردية.

وأوضح أن المراحل العمرية لكل لعبة جاءت كالآتي:

- مدرسة الجمباز «أساسيات». من 3: 8 سنوات.

- مدرسة الجمباز المميزة «إعداد الفرق» من سن 3: 6 سنوات.

- مدرسة الكونغو من سن 10 سنوات.

- مدرسة التايكوندو من سن 4: 9 سنوات.

- مدرسة الكاراتيه من سن 4: 9 سنوات.

- مدرسة ألعاب القوى من سن 5: 16 سنة.

- ‏مدرسة الكيك بوكس من سن 8 : 20 سنه

- مدرسة الباليه من سن 4: 8 سنوات.

- مدرسة ليزر رن «جرى، رماية» من سن 4 إلى 18 سنة.

- وأخيرًا مدرسة تدريب ذوى الهمم من سن 5: 16 سنة.