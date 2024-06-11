الطفلة لمار بطلة الجمهورية في الجمباز: أسعى لرفع علم مصر بالمحافل الدولية

حققت الطفلة لمار غنيوة زايد، ابنة الإسكندرية، بطولة الجمهورية للجمباز وحصلت على الميدالية الذهبية للموسم الرياضي 2024 في الجمباز الإيروبيك مرحلة 9 سنوات فردي آنسات، في البطولة التي نظمها الاتحاد المصري للجمباز في 5 يونيو الجاري بالقاهرة.

وفازت «لمار» بالميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة كأس مصر في 11 أكتوبر 2023، ووعدت بأنها ستحقق الميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة الجمهورية لجمباز الإيروبيك.

وعدت وأوفت

وتقول دعاء محمود، مدربة البطلة لمار غنيوة، لـ«الوطن» إن «لمار» تتمتع بشخصية البطل رغم صغر سنها، إذ تتدرب وتستعد للبطولات وتحدد هدفًا واحدًا وهو تحقيق البطولة والفوز بالذهبية، وهذا ما تستطيع تنفيذه لأنها في بطولة كأس مصر وعدتني بالفوز بالمركز الأول وتحقيق الميدالية الذهبية وفعلتها، رغم أنها كانت متوقفة عن التدريب بسبب مرض خطير، واستطاعت العودة وتحدي نفسها وتحقيق الفوز، وكذلك في بطولة الجمهورية التي أقيمت مؤخرًا ونظمها الاتحاد المصري للجمباز هذا الأسبوع، استطاعت أيضًا تحقيق الميدالية الذهبية والمركز الأول.

أتطلع للعالمية

وتضيف لمار غنيوة: «تربيت على أن أكون الأولى دائمًا، ويشجعانني والداي على أن أصبح بطلة رياضية ومتفوقة دراسيًا، ويوفران لي كل الإمكانيات لأكون متميزة في كل شيء، وأسعى لأكون عند حسن ظنهما بي، وأتطلع لأمثل مصر في البطولات الدولية لأصبح بطلة عالمية وأرفع علم بلادي في المحافل الدولية، وأشرف أبي وأمي، اللذان يشجعانني دائمًا على تحقيق الفوز، وألعب دائمًا للفوز، وأتدرب بشكل جيد مع مدربتي دعاء محمود التي تبذل معي مجهودًا كبيرًا لأحقق البطولات».