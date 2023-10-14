قصة نجاح «لمار زايد».. من الإصابة إلى الميدالية الذهبية في الجمباز الأيروبيك

حصلت الطفلة لمار غنيوة زايد، صاحبة الـ9 سنوات، من الإسكندرية، على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة كأس مصر للجمباز الأيروبيك للآنسات تحت 9 سنوات.

وينظم الاتحاد المصري للجمباز، البطولة في الفترة من 10 وحتى 22 من أكتوبر الجاري، على الصالة المغطاة بمدينة 6 أكتوبر.

حكاية لمار

وقالت رندا فرج، والدة الطفلة لمار: «أشعر بالفخر ببطلتي الصغيرة، التي حققت بطولتين في بطولة واحدة، فقبل حصولها على الميدالية الذهبية والمركز الأول عانت كثيرًا حتى تصل إلى هذا النجاح».

وأضافت «بدأت لمار رياضة الجمباز منذ كان عمرها ست سنوات حتى أصيبت بمرض في أذنها وتوقفت عن اللعب لأكثر من سنتين وزارد وزنها، وكانت خلال فترة العلاج تشعر بالحزن حتى تعافت وقررت العودة للجمباز الذي تعشقه».

النادي يرفض عودتها

وتابعت «عدت بها إلى النادي إلا إنهم رفضوا عودتها بقسوة، وجرحوا مشاعرنا برفضهم الغريب، وبحثت بين الأندية حتى توصلت إلى الكابتن محمود فتح الله، الذي اقتنع بحماسها ورغبتها ولم يكن يتبقى على بطولة كأس مصر سوى 3 أشهر، وسألها هل تقبلين التحدي، ومستعدة لبذل مجهود مضاعف، وافقت لمار، واستطاع مدربها خلال هذه المدة البسيطة أن يعيدها لأفضل مما كانت عليه وأعلنت التحدي وأصرت على تحقيق البطولة والميدالية الذهبية، لتحقق الميدالية الذهبية في بطولة كأس مصر للجمباز».

التحدي الصعب.. التزمت ببرنامج مكثف

بدوره، يقول الكابتن محمود فتح الله، مدرب جمباز أيروبيك، «حين تقابلت مع لمار وجدت في عينها نظرة تحدي وثقة، كان وزنها زائدا ولم تتدرب منذ أكثر من عامين فسألتها: بتحبي التحدي وهتستحملي المجهود إللي هتبذليه؟ ردت بثقة: أيوة يا كابتن، فوضعت لها برنامج مكثف جدًا لأن الوقت قصير، وكنت أثق فيها وهي تثق في نفسها، لذلك استطاعت الحصول على الميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة كأس مصر».