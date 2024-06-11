موعد ومكان تشييع جنازة وعزاء الفنانة مها عطية

أعلنت الصفحة الرسمية للفنانة الراحلة مها عطية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن موعد ومكان تشييع الجنازة والعزاء.

موعد جنازة مها عطية

ونشرت الصفحة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى مها عطية المغفور لها بإذن الله، وإن شاء الله صلاة الجنازة اليوم بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر، والعزاء إن شاء الله يوم الخميس بمسجد عمر مكرم، نسألكم الدعاء».

وفاة مها عطية

وأعلنت الفنانة عايدة فهمي، منذ قليل، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وفاة الفنانة مها عطية، قائلة: «الزميلة العزيزة ورفيقة العمر.. الله يرحمك يا مها ويغفر لك ويسامحك.. دعواتكم في الأيام المفترجة».

يذكر أن الفنانة مها عطية بدأت حياتها الفنية بدور زينات في فيلم «خرج ولم يعد» عام 1984.