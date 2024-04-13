عايدة فهمي: سعيدة بعودة مونودراما «فريدة» لجمهور الطليعة

عبّرت الفنانة عايدة فهمي عن سعادتها بعودة تقديم مونودراما «فريدة»، للعرض في موسم جديد على خشبة مسرح الطليعة بالعتبة في وسط القاهرة.

عايدة فهمي تتحدث عن مونودراما «فريدة»

وقالت «فهمي» إنّ مونودراما فريدة انتجت قبل ثلاث سنوات، وتقدم حاليًا بنجاح للسنة الثالثة بعد نجاحها الجماهيري والنقدي، طوال ليالي عرضها بالقاهرة وخارج مصر، من خلال عدة مشاركات بمهرجانات دولية ناجحة، أبرزها مهرجان الخريف الدولي للمسرح «مشاهد على مفترق الطرق» بمدينة بلوفوديف ببلغاريا.

كما قدّم العرض ضمن الاحتفالات الخاصة باختيار مدينة إربد عاصمة الثقافة العربية لعام 2022 بالأردن، بالإضافة إلى مشاركته بمهرجان الزرقاء للمونودراما، وفوزه بجائزة السينوغرافيا بالمهرجان.

معلومات عن مونودراما «فريدة»

مونودراما «فريدة» عن أغنية البجعة لأنطون تشيكوف، بطولة الفنانة عايدة فهمي، تصميم ديكور وإضاءة عمرو عبد الله، موسيقى محمد حمدي رؤوف، كتابة وإخراج أكرم مصطفى، وتعرض حاليًا في الثامنة مساء كل يوم بمسرح الطليعة باستثناء الثلاثاء إجازة المسرح.