مسلسل عملة نادرة الحلقة الخامسة.. ظهور خاص لـ عايدة فهمي أمام نيللي كريم

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل عملة نادرة أحداثا مثيرة، إذ ظهرت الفنانة عايدة فهمي «ضيف شرف»، أمام نيللي كريم التي تجسد دور «نادرة».

مسلسل عملة نادرة الحلقة الخامسة

ضمن أحداث الحلقة 5 من مسلسل عملة نادرة، ظهرت عايدة فهمي بدور والدة «عبيدة» الذي يجسد دوره الفنان محمود عبدالرازق، الذي وجد نادرة مع رضيعها في أحد شوارع النجع الضيقة بعد أن هربت من منزل عائلتها، بعدما تعرضت لتهديد بالقتل لها ولطفلها الرضيع.

ويستقبلها عبيدة في منزل عائلته وترحب بها والدته والتي تجسد دورها الفنانة عايدة فهمي.

وأهدت أسرة المسلسل إلى روح الفنان الراحل سامي العدل، نظراً لما قدمه في الساحة الفنية من أعمال مهمة على مدار مشواره الفني الطويل، ولازال موجود بأعماله رغم رحيله عن عالمنا.

أبطال عملة نادرة

العمل من بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.