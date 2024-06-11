إسرائيل تكشف تفاصيل مقتل 4 من جنودها في كمين مفخخ بغزة

كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تفاصيل مقتل 4 جنود في الجيش أمس الإثنين في قطاع غزة في تقرير منشور صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الإذاعة أنَّ قوات الجيش الإسرائيلي كانت بصدد الدخول إلى مبنى في حي الشابورة في رفح الفلسطينية الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم أمس، وقبل ذلك، تأكدت القوات من عدم وجود أي تفخيخ داخل المنزل عبر إلقاء عبوة من شأنها تفعيل كل العبوات في حال كانت موجودة، وعند دخول جنود الجيش الإسرائيلي، حدث انفجار أدى إلى انهيار جزء كبير من المبنى على الجنود والذي تبين أنه كان مفخخًا فعلاً.

وأوضحت الإذاعة أنَّ القتلى هم ضابط و3 مقاتلين من لواء جفعاتي في تفجير مبنى في رفح الفلسطينية، هي: الميجر طال بْشيبيلسكي، الرقيب أول إيتان كارلسْبرون، الرقيب ألموغ شالوم، والرقيب يائير ليفين.

استمرار الحرب

وتستمر الحرب لليوم لأكثر من 245 يومًا على التوالي، وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 36 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.