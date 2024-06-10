باحث بـ«المصري للفكر»: أمريكا شاركت إسرائيل في عملية سقط بسببها 220 شهيدا فلسطينيا

أكد الباحث محمد مرعي، كبير الباحثين بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن التواطئ الأمريكي مع الجانب الإسرائيلي واضح، والجانب الأمريكي أكد ذلك من خلال التحدث بأن الولايات المتحدة الأمريكية شاركت إسرائيل من خلال معلومات استخباراتية في عملية مخيم النصيرات، متابعا: «لا أستبعد أن يكون الرصيف البحري الأمريكي من أجل عمليات لإسرائيل.. والبنتاجون خرج لينفي ذلك لكن أمريكا شاركت في عملية سقط بسببها 220 شهيدا فلسطينيا، وأمريكا شريك إسرائيل في هذه المجزرة بحق المدنيين الفلسطينيين في مخيم النصيرات».

أمريكا لا تنفي أنها شريك إسرائيل

وشدد «مرعي»، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، على أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تنفي أنها شريك لإسرائيل بداية من الدعم العسكري بالسلاح، كما أن واشنطن هي من أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل على مدى 8 أشهر لممارسة الجرائم كافة، التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، واستهداف المستشفيات وإيجاد مبررات لإسرائيل لممارسة جرائمها في القطاع.

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية، هي الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي لا ترى أن إسرائيل تمارس جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن أمريكا لم تقتنع أن إسرائيل مارست مجازر في غزة، وهو رأي محكمة العدل الدولية، لافتا إلى أن «واشنطن مارست الفيتو مرارا وتكرارا، ومارست ضغطا سياسيا على كريم خان، مدعي الجنائية الدولية».