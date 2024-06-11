محطات بارزة في حياة الراحل نجاح الموجي.. ملك إفيهات بدرجة «وكيل وزارة» (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على فضائية الأولى المصرية، تقريرا تلفزيونيًا يوصح المحطات الفنية البارزة في حياة الفنان الراحل «نجاح الموجي»، وجاء التقرير بعنوان «ذكرى ميلاد ملك الإفيهات.. محطات فنية بارزة في حياة الفنان الراحل نجاح الموجي».

اليوم يحل ذكرى ميلاد ملك الإفيهات الخالدة

وجاء في التقرير أنّ اليوم يحل ذكرى ميلاد ملك الإفيهات الخالدة «نجاح الموجي» الذي وُلد في مثل هذا اليوم عام 1945 ويعد واحدًا من الفنانين الذين دخلوا قلوب وعقول الجماهير وقدم مسيرة حافلة بالأعمال المميزة والناجحة.

المحطات الفنية البارزة في حياة نجاح الموجي

وتابع التقرير: «بدأ نجاح الموجي حياته الفنية مع ثلاثي أضواء المسرح في أواخر الستينات عندما أسند إليه المخرج محمد سالم والفنان جورج سيدهم، دورًا مهما في مسرحية فندق الأشغال الشاقة عام 1969».

تخرّج الفنان نجاح الموجي في المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ولم يترك وظيفته في هذا المجال إلى جانب عمله في مجال الفن، حتى وصل إلى درجة وكيل وزارة، وحقق الموجي رصيدا كبيرا على شاشتي التليفزيون والسينما بأعماله الكوميدية خاصة في المسرح.