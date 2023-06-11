في ذكرى ميلاده الـ78.. أصعب موقف مر على نجاح الموجي بأول أعماله الفنية

كوميديان لا يشق له غبار، يأسرك بمجرد ظهوره على الشاشة بمشهد من فيلم أو مسلسل أو مسرحية، فبمجرد أن يظهر على الشاشة حتى يضحك من يراه دون توقف، واليوم تحل ذكرى ميلاده الـ78.

نجاح الموجي، الكوميديان الكبير الذي بدأ حياته الفنية مع ثلاثي أضواء المسرح، يحكي لبرنامج «مسرح الفنون» عن أصعب موقف واجهه في أول لقاء له مع العملاق الراحل الضيف أحمد.

يحكي الموجي أن المخرج والمنتج محمد سالم رشحه لمسرحية «حواديت» دون علم أبطالها: «كان المخرج والمنتج محمد سالم يعرفني بسبب ترددي على التليفزيون في ولأني كنت عايز أقدم استكتشات كما كنت أفعل في سنين الجامعة».

كنت باخد 5 جنيهات وحاسس إني بكسب كتير

ويضيف ضاحكا: «بقى قرفان مني أوي من كتير إلحاحي عليه، ودخلني أعمل دور بـ5 جنيهات في الشهر، وكنت فرحان أوي وحاسس إني بكسب كتير».

وتابع: «كان فيه دور بيعمله لطفي شقيق الضيف أحمد في مسرحية عفاريت، فالمنتج قال إنه هيشيل شقيق الضيف من المسرحية، وأنا اللي هعمل دوره، ولكنه لم يخبر الضيف بهذا التغيير وتركه ليفاجأ وقت العرض، وكانت أسود ليالي العمر».

دموع وابتسامة

واستطرد: «كان الدور عبارة عن إني بلعب دور أخوه في المسرحية، والضيف يدخل يلاقي أخوه مش موجود وأنا اللي بعمل دوره، وكان الموقف محرج بشكل قاتل، والمفاجأة كانت في إنسانية الضيف أحمد أما فوجئ بيا مكان أخوه، وبدأ يضحك وعنيه تدمع في نفس الوقت، وبعد مخلصت الرواية قلتله إني مليش علاقة، قالي أنت عملته أحسن من لطفي أخويا، وتبناني بشكل أخوي وشرحلي حاجات كتير، وأشهر حاجة قالهالي، إني وأنا واقف على المسرح يا أقول جملة خبرية يا أقول إفيه يا أسكت».