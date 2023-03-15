أرملة نجاح الموجي تهدي بعض مقتنياته إلى متحف الفن المصري

أهدت عائشة فريد عوض، أرملة الفنان الراحل نجاح الموجي، بعض مقتنيات زوجها لمتحف الفن المصري لرموزه ورواده، التابع للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

وسبق أن أرسل عدد من أبناء نجوم الفن، مقتنيات آباءهم إلى المتحف.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال؛ لدعم متحف الفن المصري لرموزه ورواده التابع للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، الذي جرى افتتاحه في يناير الماضي.

مقتنيات نجاح الموجي

اشتملت مقتنيات نجاح الموجي على 2 قبعة بحر، قلم مكتوب عليه اسم الفنان الراحل، رابطة عنق، دعوة مشاهدة مباريات كرة قدم من الاتحاد المصري لكرة القدم عام 1980، درع تكريم وشهادة تقدير من مهرجان الإسكندرية السينمائي.

كما تضمنت المقتنيات، شهادة تقدير من جامعة عين شمس، بامفلت مسرحية مولد سيدي المرعب، البطاقة الشخصية الورقية، جواز سفر، كارنيه عضوية نقابة المهن التمثيلية، رخصة قيادة.

شهادات تكريم ودروع

ومن بين مقتنيات نجاح الموجي المهداة إلى متحف الفن المصري، درع تكريم وشهادة تقدير من المركز الكاثوليكي، شهادة تقدير جائزة لجنة التحكيم الخاصة من المركز الكاثوليكي، ظرف مكتوب عليه بخط اليد من الفنان السيد راضي للفنان نجاح الموجي عام 1994، 23 صورة فوتوغرافية.