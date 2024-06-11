كاتب صحفي: مصر تبذل جهدا كبيرا لإقناع العالم بحل القضية الفلسطينية

عرض برنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلاميين باسم طبانة ومروة فهمي، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، والخاص بزيارة وزير الخارجية الأمريكي للقاهرة بالأمس، وذلك بعنوان «مباحثات مصرية أمريكية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين».

مصر تبذل الكثير من المجهودات لإقناع القوى الكبرى بضرورة حل جذري للقضية الفلسطينية

وقال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إن مصر تبذل الكثير من المجهودات، لإقناع القوى الكبرى في العالم والعالم بأكمله بضرورة وجود حل جذري للقضية بالفلسطينية، موضحا أن مما لاشك فيه أن مصر تدعم إيقاف العدوان على قطاع غزة وإدخال المساعدات بكل قوة، ولكنها تطرح من أول يوم للحرب في غزة حتى قبل هذه الحرب فكرة الحل الجذري للقضية الفلسطينية.

الموقف الأمريكي المرتبط العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وأضاف «رفعت»، أن هذا المقترح الذي تسعى إليه مصر بوجود حل جذري لقى قبول في كل دول العالم، حتى الموقف الأمريكي الذي يصف دائما أنه سلبي ومنحاز لإسرائيل، موضحا أن أمريكا بدأت تشعر بالخطر وذلك لأنها لديها بعد شهور انتخابات داخلية، بالإضافة إلى أن يوجد ثورة لطلاب الجامعات الأمريكية مرتبطة بالعدوان على غزة، كل هذا الضغط يخلق تحول نوعي في أراء الموقف الأمريكي.