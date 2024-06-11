استشاري تغير المناخ: ظاهرة الاحتباس الحراري بدأت منذ 10 أعوام وطالت كل الدول

قال الدكتور السيد صبري، استشاري تغير المناخ والتنمية المستدامة، إن الاحتباس الحراري ظاهرة عالمية حديثة بدأت منذ ما يقرب مع 10 أعوام، وأثرت بشكل كبير على طبيعة الطقس في مختلف دول العالم، لذا من الضروري أن تصبح جهود مواجهتها متواصلة ومحددة وفقا لدراسات تحليلية لتحديد الأسباب ووضع الحلول المنطقية القابلة للتحقيق والمتابعة وصولا لأفضل النتائج الممكنة، مع ضرورة أن يكون هناك تعاون بين دول العالم المعنية.

كل الدول معنية بمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري

وأضاف استشاري تغير المناخ والتنمية المستدامة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد» المذاع على قناة «TeN» الفضائية، أن كل الدول معنية بمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري مع اتخاذ الإجراءات حسب قدرات الدول وخاصة الدول الصناعية الكبرى التي كانت السبب الرئيسي لحدوث مثل تلك الظواهر غير الطبيعية.

الانبعاثات الكربونية التي تصدر من المصانع العملاقة

وتابع استشاري تغير المناخ والتنمية المستدامة أن الانبعاثات الكربونية التي تصدر من المصانع العملاقة هي السبب الرئيسي في الظاهرة، مؤكدا أن متوسط درجات الحرارة على كوكب الأرض ارتفع إلى 1.5 درجة مئوية وهذا ما حذر منه خبراء الطقس والمناخ خلال فعاليات مؤتمر باريس للمناخ في عام 2015.