عضو بـ«النواب»: إنشاء ألف منزل ذكي بالعاصمة الإدارية يخفض الانبعاثات الكربونية

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن اتجاه الحكومة لإنشاء ألف منزل ذكي بالعاصمة الإدارية، يواكب التطورات التكنولوجية ومواجهة التغيرات المناخية، وتسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بصورة كبيرة لاعتمادها على مصادر الطاقة المتجددة.

مواجهة التغيرات المناخية

وأكد أن الدولة تسعى إلى مواجهة التغيرات المناخية من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن المنازل الحالية، ومواكبة التطورات التكنولوجية في العالم.

وأشار إلى أن المنازل الذكية المزودة بالتحكم في الإضاءة لأصحاب المنازل ستسهم في تقليل استخدام الكهرباء، والاستفادة من توفير التكاليف المرتبطة بالطاقة.

وأوضح أن المنازل الذكية ستسهم بشكل غير مباشر في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تقليل الاعتماد على الطاقة ومواجهة التغيرات المناخية.