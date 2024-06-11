أستاذ اقتصاد: الاتحاد الأوروبي يولي اهتماما بمصر كـداعم أساسي ومهم

قال الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الاتحاد الأوروبي يواجه مشكلة في التعامل مع دول جنوب البحر المتوسط، ولكنه يولي اهتمامًا بمصر كداعم أساسي ومهم بالنسبة له.

فرص استثمارية جديدة

وأشار خلال لقاءه في برنامج «في المساء مع قصواء» الذي يُقدمه الإعلامي قصواء الخلالي على قناة «سي بي سي»، إلى أنه في عام 2022 جرى توقيع اتفاقية بين مصر والاتحاد الأوروبي، لزيادة مشاركة مصر وتعزيز الشراكة بشكل شامل واستراتيجي، مما يدل على اهتمام الاتحاد بشريك مثل مصر، وأن هذه الشراكة ستفتح فرصًا استثمارية جديدة.

استثمارات الاتحاد الأوروبي

وأوضح أن استثمارات الاتحاد الأوروبي في الخدمات غير واسعة النطاق، مثل الخدمات في مجال الاتصالات والتعليم.

وأكد ضرورة عمل أجهزة الدولة بشكل متناغم أكثر في الملف الاقتصادي، مشيرًا إلى وجود تضارب في الأهداف بين الوزراء.