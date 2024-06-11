وفاة الموسيقار الشاب أمير جادو بعد صراع مع المرض

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني بعد وفاة الموسيقار أمير جادو خلال الساعات الأولى من صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

ونعى المخرج عماد البهات الموسيقار الراحل أمير جادو عبر تدوينة على حسابه بـ «فيس بوك»، قائلا: «رحيل الفنان المبدع المؤلف الموسيقي أمير جادو عن عالمنا خسارة كبيرة ومؤلمة إنسانياً وفنياً، مع السلامة يا أمير، يا رب تكون في مكان أحسن وارتحت من كل أوجاعك يا حبيبي».

كما ودع الفنان شريف إدريس، الراحل أمير جادو بكلمات مؤثرة، قائلًا: «لا إله إلا الله، إنا لله وإنا اليه راجعون، مع السلامة يا أمير، الصديق العزيز المؤلف الموسيقي والإنسان المحترم الطيب أمير جادو في ذمة الله، بعد صراع مع المرض اللعين».

تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الموسيقار أمير جادو

وعانى الفنان أمير جادو في الفترة الأخيرة من آلم المرض بشكل كبير، وفقًا لما كشفه صديقه بهير راشد عبر حسابه على فيس بوك، وطالب من جميع الأصدقاء الدعاء له بالشفاء: «يا جماعة بالله عليكم رجاء رجاء كل الناس اللي عندي تدعي لصديقي واخويا وحبيبي الموسيقار والموسيقي العظيم أمير جادو، فهو في حالة حرجة وحالته صعبة جدا».