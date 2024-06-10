الفنانة إنجي المقدم تعلن عن وفاة حماتها
كتب:
أحمد عبد الرحمن
06:22 م | الإثنين 10 يونيو 2024
إنجي المقدم
أعلنت الفنانة إنجي المقدم، منذ قليل، عن وفاة حماتها، وذلك عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
إنجي المقدم تعلن وفاة حماتها
وكتبت إنجي المقدم: «توفيت إلى رحمة الله أمس الأول حماتي وأمي الثانية، وكبيرة عائلتنا الصغيرة، وحبيبة الكل السيدة الفاضلة البشوشة دوما فوزية أحمد جعودة».
وأضافت: «جرى نقل الجثمان إلى وطنها ليبيا اليوم، وستقام صلاة الجنازة ومراسم الدفن وسط عائلتها، والعزاء، وسيجري الإعلان عن موعد العزاء في مصر لاحقا، نسألكم الدعاء و قراءة الفاتحة لها فضلا، تغمدها الله بوافر الرحمة والمغفرة في هذه الأيام المفترجة، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم».