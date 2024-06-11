أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 11-6-2024 في محلات الجزارة

أعلنت شعبة القصابين وفرة اللحوم الحمراء في الأسواق ومحلات الجزارة بالتزامن مع موسم عيد الأضحى، وأن أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 11-6-2024 تراجعت بشكل محدود بقيمة 10 جنيهات، إذ سجلت اللحوم البلدي نحو 330 جنيهًا للمستهلك مقارنة بما كانت عليه الأسعار أمس 340 جنيهًا.

«الوطن» أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 11-6-2024 بحسب بوابة مجلس الوزراء للأسعار المحلية، وهي كالتالي:

أسعار اللحوم اليوم

- كيلو اللحم الكندوز «كبير»: من 280 إلى 380 جنيهًا.

- كيلو اللحم الكندوز الصغير: من 330 إلى 420 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم الضأن يتراوح بين 250 و450 جنيها.

- سعر كيلو اللحوم الحمراء «بتلو»: من 350 إلى 460 جنيها.

- متوسط سعر كيلو بتلو بعظم: 300 جنيه.

- لحم ضأن بعظم: من 320 إلى 450 جنيهًا.

- سعر اللحم المفروم البلدي بين 240 و290 جنيها للكيلو.

- سعر السجق البلدي: 330 جنيهًا للكيلو.

- سعر السجق المستورد: 185 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

- سعر اللحوم البرازيلي البقري يتراوح بين 280 و330 جنيهًا للكيلو.

- سعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر 340 جنيهًا.

- سعر اللحوم الهندي 255 جنيهًا للمفروم.

- سعر كيلو اللحم الكندوز 235 جنيهًا.