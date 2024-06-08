أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق اليوم السبت.. «اعرف البلدي وصل لكام»

أعلنت شعبة القصابين تراجع أسعار اللحوم الحمراء البلدي اليوم السبت 8-6-2024، بقيمة 25 جنيهًا، إذ سجل نحو 325 جنيهًا للكيلو مقارنة بما كانت عليه الأسعار أمس 350 جنيهًا للكيلو، وذلك بالتزامن مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك يوم الأحد المقبل.

أسعار اللحوم اليوم

تستعرض «الوطن» أسعار اللحوم اليوم السبت 8-6-2024 بحسب شعبة القصابين وهي كالتالي:

- سعر كيلو اللحم الضأن يتراوح بين 250 لـ420 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحوم الحمراء «بتلو»: من 350 لـ400 جنيه.

- كيلو اللحم الكندوز «كبير»: من 280 لـ310 جنيهات.

- كيلو اللحم الكندوز الصغير: من 330 لـ410 جنيهات.

- متوسط سعر كيلو بتلو بعظم: 300 جنيه.

- لحم ضأن بعظم: من 320 لـ420 جنيهًا.

- سعر اللحم المفروم البلدي بين 240 و290 جنيهًا للكيلو.

- سعر السجق البلدي بـ320 جنيهًا للكيلو.

- سعر السجق المستورد بـ150 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

- سعر اللحوم البرازيلي البقري يتراوح بين 280 حتى 310 جنيهات للكيلو.

- سعر كيلو اللحم الكندوز 220 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر 320 جنيهًا.

- سعر اللحوم الهندي 220 جنيهًا للمفروم.