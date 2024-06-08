«الزراعة»: ضخ كميات إضافية من اللحوم بالمنافذ.. الكيلو بـ250 جنيها

قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إنّ الوزارة حريصة على توفير حاجة المواطنين من اللحوم المحلية، ومن خلال المشروعات الكبيرة وتدعيم القطاع الخاص لتوفير كميات من اللحوم.

سعر كيلو اللحم القائم 150 جنيها

وأضاف «القرش» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، أنّ أسعار كيلو اللحم الحي 150 جنيهًا قائما، واللحوم الحمراء تبدأ من 250 جنيها.

وتابع أنه جرى توفير اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة على مستوى الجمهورية، وتم الموافقة على استيراد أكثر من 154 ألف رأس ماشية تدخل السوق خلال فترات الذروة من الطلب.

منافذ الوزارة متاحة طوال أيام العيد

وأكد أنّ جميع منافذ الوزارة متاحة طوال أيام عيد الأضحى المبارك، إضافة إلى فتح 300 مجزر على مستوى الجمهورية بصورة مجانية أمام المواطنين، وتوفير أطباء بيطريين للكشف على الأضاحي بصورة مجانية.