في ذكرى ميلاد نجاح الموجي أسطورة السينما المصرية.. كيف كان يتعامل مع بناته؟

ارتبط وجود الفنان نجاح الموجي في أذهان المشاهدين بالإيفيهات المختلفة بين «صح بس هنكر»، و«أنا الشعب»، و«صاحب الإدارة بواب العمارة»، و«سياسة الوفاك»، حتى أصبح علامة من علامات السينما، واشتهر بأدواره المميزة في الأعمال الفنية، التي تنوعت بين التراجيدي والكوميدي، ونبع نجاحه في حياته الفنية من حياته الأسرية، وهو ما نلقي الضوء عليه تزامنا مع ميلاده اليوم، الذي يوافق 11 يونيو من كل عام.

الفنان نجاح الموجي

وُلد في 11 يونيو عام 1945 بمحافظة الدقهلية، وتخرج من معهد الخدمة الاجتماعية، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، حتى دخل بدور صغير في مسرحية «فندق الأشغال الشاقة» ليتعلق به الجماهير، وأصبح واحدًا من الفنانين الذين دخلوا القلوب بسرعة كبيرة، وقدم مسيرة حافلة بالأعمال المميزة والناجحة، وكانت بداية انطلاقته الحقيقية التي عرفها الجمهور من خلالها هي إيفيهاته المخلتفة.

علاقته بأولاده

كان أبًا مختلفًا ومحبوبًا، وهو ما روته ابنته أيتن خلال إحدى اللقاءات: «كان معايا أنا وأسماء متحضر، باللغة العصرية «سبور»، كان بيتناقش معانا دايمًا، وكان مرحب بأصحابنا ودايمًا عينيه على حياتنا ومكانش عنده تقفيل علينا، وكان مصاحبنا وعارف كل أسرارانا».

لتروي موقف لن تنساه له تعامل معها بحكمة الأب: «وأنا في الجامعة اكتسبت عادة سيئة وهي إني أدخن كنت شبطانة وعاوزة أحس أني كبرت، فأمي لقيت علبة السجاير وقالت له فنده عليا وقالي بتاعت مين قولت له حد نسيها معايا، فقالي عملناها قبلك بكتير، وكان بيربينا بمقولة فاتن حمامة اخسري صحتك بس متخسريش أخلاقك وخد الموضوع بهزار وعلمني أضرارها».

حب بنات نجاح الموجي له

كان شديد الحب والارتباط بمنزله، وهو ما أكدته ابنته: «كان دمه خفيف جدًا وعنده لين قلب في التعامل معانا وحكمة، وفكاهي وبيلعب معانا كل الألعاب»، وتوفى الفنان نجاح الموجي في 25 سبتمبر 1998، إثر أزمة قلبية حادة، ليرحل عن عمر 53 عامًا، تاركًا إرثًا من الحب والفن لجماهيره.