ضبط 99 حالة غش منذ بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة المنيا

أكد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، التزام الجامعة بتطبيق القواعد والقوانين واللوائح المُنظمة للعملية الامتحانية بكليات الجامعة منذ بدئها حفاظا على سيرها، وتأدية الطلاب امتحاناتهم في أجواء مُلائمة، تضمن لهم تحقيق التركيز والتميز.

ضبط 99 حالة غش بعدد من كليات الجامعة

وكشف رئيس جامعة المنيا، عن ضبط 99 حالة غش بعدد من كليات الجامعة، منذ بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، واتخذت الإجراءات اللازمة تجاه الحالات التي تم ضبطها، حيث جرى إلغاء المادة لـ86 طالبا وطالبة داخل كليات «الآداب، والحقوق، ودار العلوم، والتربية الرياضية، والسياحة والفنادق، والفنون الجميلة، والتربية النوعية، والتمريض، والتربية، والتربية الفنية، والهندسة».

تطبيق عقوبة الإنذار لـ13 حالة

كما تم تطبيق عقوبة الإنذار لـ13 حالة في كليات «الآداب، والتربية الرياضية، والتربية، والحقوق»، ليصل إجمالي الحالات التي تم تطبيق عقوبة إلغاء المادة، وعقوبة الإنذار إلى 99 حالة.