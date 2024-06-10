رئيس «مياه المنيا» يتفقد محطات الصرف الصحي استعدادا لعيد الأضحى

تفقد المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا أعمال تطوير وإحلال وتجديد محطات المياه والصرف الصحي بفرع المنيا، وكذلك أعمال التشغيل والصيانة للتأكد من جاهزيتها استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

بدأت الجولة بتفقد الانتهاء من إعادة تأهيل وتطوير محطة رفع الصرف الصحي غرب مدينة المنيا بطاقة استيعابية 10000متر مكعب / يوم والتي تخدم حي غرب مدينة المنيا.

ارتداء مهمات السلامة والصحة

وأكد رئيس شركة مياه الشرب خلال الجولة، على ضرورة الاهتمام بإجراءات الصيانة الدورية للمحطة ضمن خطة زمنية محددة، وكذلك صيانة المعدات والآلات للمحافظة على الحالة الفنية لها بصفة دائمة، وارتداء مهمات السلامة والصحة المهنية حفاظا على العنصر البشري.

ثم انتقل رئيس مياه المنيا لتفقد شبكة مياه وصرف صحي جنوب مدينة المنيا، حيث شدد على أهمية سرعه حل شكاوى المواطنين خلال فترة عيد الأضحى المبارك وكذلك تطهير غرف ومطابق الصرف الصحي.

تطوير وإعادة تأهيل المحطات

واختتم «السعيد» الجولة بتفقد محطة مياه أرض سلطان المرشحة البحرية والقبلية بطاقة تصميمية 475 ل/ ث وذلك لمتابعة أعمال تطوير وإعادة تأهيل المحطة ونسب تنفيذ الأعمال بها، وشدد على ضرورة الانتهاء من الأعمال وتكثيفها بفرق عمل إضافية، مؤكدا على أن المتابعة تتم ضمن خطة الإحلال والتجديد الخاصة بالشركة وتأهيل المحطات للحصول على شهادة TSM.