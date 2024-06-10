خط بديل لتسهيل أعمال صيانة خط الغاز الطبيعي الرئيسي في المنيا

أعلنت شركة الغاز الطبيعي في محافظة المنيا اليوم، تنفيذ خطة لإنشاء خط غاز بديل مؤقت دون حفر على سطح الطريق، لتسهيل أعمال الصيانة الدورية على خط الغاز الرئيسي المغذي مركز سمالوط.

أعمال الصيانة على خط الغاز الرئيسي

وأوضحت الشركة أنه سيبدأ خط الغاز الطبيعي البديل من منطقة الجزيرة على الطريق الزراعي، عند أول مدخل مدينة مطاي بشمال محافظة المنيا، وسيستمر حتى بداية الطريق الدائري، حيث ستبدأ أعمال الصيانة على خط الغاز الرئيسي في الساعة 9 مساءً من اليوم، ومن المتوقع أن تستمر حتى غدا 11 يونيو 2024.

وتهيب الوحدة المحلية لسمالوط بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات إدارة المرور والشرطة أثناء تنفيذ أعمال الصيانة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

تقديم أفضل خدمات الغاز الطبيعي

وطالبت الوحدة المحلية في محافظة المنيا بالالتزام بتعليمات المرور والشرطة خلال فترة تنفيذ أعمال الصيانة، وتوخي الحيطة والحذر عند القيادة في المنطقة المحيطة بأعمال الصيانة، وعدم التواجد في محيط أعمال الصيانة حفاظًا على سلامتهم، وقدمت أعتذارا عن أي إزعاج قد يسببه هذا العمل، والحرص على تقديم أفضل خدمات الغاز الطبيعي للمواطنين.