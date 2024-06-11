نائب رئيس غرفة «بريكس»: توسيع العضوية سيعزز الاقتصاد للدول الأعضاء

قال نائب رئيس غرفة بريكس للتجارة والصناعة، ساديب شاستري، إن توسيع العضوية في بريكس سيعزز الاقتصاد للدول الأعضاء، إذ يستهدف التجمع تعزيز العلاقات الدولية، لا سيما في المجالات الاقتصادية.

تعزيز العلاقات الدولية

وأضاف في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن اجتماعات بريكس ستتناول مختلف القضايا الدولية أبرزها حل النزاعات، مشيرا إلى أن بعض الدول تحاول تقويض الأمن والسلم والسيطرة على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن أعضاء بريكس الجدد على رأسهم مصر، يمكنها إضافة الكثير للتجمع.

تعزيز استثمارات البنية التحتية

واستكمل: «نعمل على تعزيز استثمارات البنية التحتية والشحن المتبادل بين الدول»، موضحا «تجمع بريكس يستهدف تحقيق التوازن الاقتصادي على مستوى العالم»، مشيرا «لدينا مبادرات كثيرة لتعزيز البنية التحتية، والتعاون التكنولوجي وسلاسل الإمداد».