أمين «اتفاقية المناخ» يطالب الدول بتقديم تقارير الشفافية قبل انعقاد «COP 29»

دعا الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سايمون ستيل، الدول إلى تقديم تقارير شفافة ودقيقة حول جهودها في مكافحة تغيّر المناخ، مؤكدًا على أهمية هذه التقارير في تقييم التقدم المحرز وتعزيز المساءلة.

«إطار الشفافية» أداة حاسمة لتقييم مسارنا

أوضح ستيل أن «إطار الشفافية هو قلب اتفاق باريس»، مشيرًا إلى أنه «نظام معقد ولكنه ضروري لقياس التقدم المحرز وتحديد ما إذا كنا نسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافنا».

تقارير كل عامين.. شهادة لاتفاق باريس

وتابع: تُقدم الدول تقارير كل عامين في إطار إطار الشفافية، وتُعد هذه التقارير بمثابة «شهادة لاتفاق باريس» تُخبرنا ما إذا كانت الاتفاقية تعمل، وكيف تعمل، وما إذا كنا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود.

دعوة إلى تقارير طموحة وذات جودة عالية

وحث «ستيل» الدول على تقديم تقارير طموحة وذات جودة عالية، مشيرًا إلى أن «تقارير الشفافية ليست مجرد تمرين شكلي، إنها فرصة للتعلم من البيانات وتصميم سياسات أكثر فعالية، وتوجيه الموارد إلى حيث تشتد الحاجة إليها، ومشاركة النجاحات التي نفتخر بها».

دعم البلدان النامية لبناء قدراتها

وأقرّ الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بالتحديات التي تواجهها الدول النامية في إعداد تقارير الشفافية، مؤكّدا التزام الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بتقديم المساعدة والدعم.

وشدد «ستيل» على أهمية العمل الجماعي لمكافحة تغيّر المناخ، وقال: «معًا يمكننا بناء القدرات لزيادة العمل المناخي وتحسين حياة الناس، معًا يمكننا تفعيل آلية اتفاق باريس، معًا يمكننا ضمان مستقبل أكثر استدامة لكوكبنا»