بتكلفة 70 مليون جنيه.. انتهاء 60% من أعمال تطوير شارع الحراسات ببورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الحراسات بنطاق حي الزهور، تحت إشراف جهاز تعمير بورسعيد، في إطار خطة المحافظة لتطوير المحاور الرئيسية والبنية التحتية، للارتقاء بمنظومة الطرق والمحاور ورفع كفاءتها، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

70 مليون جنيه تكلفة التطوير

أضاف محافظ بورسعيد، أن إجمالي تكلفة تطوير المنطقة 70 مليون جنيه، مؤكدا الانتهاء من أكثر 60% من أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الحراسات بحي الزهور، بطول 3 كيلومترات وعرض 35 مترا.

وأشار إلى أن التطوير يشمل شارع محمد سرحان حتى شارع 23 ديسمبر، ضمن أعمال تطوير الطريق، والتي تشمل رصف وتوسعة الطريق وتأسيس بعض الأماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية.

رفع كفاءة منظومة الطرق

وجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارع، لخدمة أهالي منطقة الحراسات ورفع كفاءة منظومة الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة وخدمة طلبة كلية الطب والمستشفى الجامعي، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد.