مدبولي: نتطلع إلى حوار فعال ومثمر حول الشراكات الاقتصادية مع بريكس

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته باختيار مصر لتكون أول دولة من أعضاء بنك التنمية الجديد يُعقد بها الملتقى رفيع المستوى والأول من نوعه، بهدف استعراض أنشطة البنك المختلفة التي يتيحها سواء من خلال منافذ تمويلية ميسرة أو دعم التعاملات بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية والتعريف والدعم الفني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في فعاليات انطلاق ملتقى بنك التنمية الجديد، أنّ المؤتمر فرصة لعرض المبادرات التنموية في مصر وأوجه التقدم المحرز في إطار التنمية المجتمعية ومواجهة الفقر وتشييد البنية التحتية وجهود الحكومة لدعم القطاع الخاص.

وأكد مدبولي، تطلعه لعقد حوار فعال ومثمر حول الشراكات الاقتصادية خاصة مجموعة بريكس بلس في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية ضمن إطار تحقيق استراتيجيات تحقق المصلحة للجميع مع تعظيم الاستفادة من الاستثمارات في استراتيجيات التنمية المستدامة.