تنسيق مدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.. وشروط التقديم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل التقديم لمدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2023/ 2024، والتي تعد إحدى المدارس الذكية والرقمية والخضراء، إذ تعتمد على طرق غير تقليدية مثل الفن والموسيقى والدراما، إلى جانب مشروعات الكابستون، وتهتم بتحقيق حياة متوازنة للطلاب علميًا ونفسيًا.

وأكدت الوزارة أن مدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، هي مدرسه حكومية بمعايير دوليه بمنطقة العبور بمحافظة القليوبية، وتكون الدراسة بها 3 سنوات، تؤهل الطالب للعمل في مجال تكنولوجيا إدارة المنشأت.

مميزات المدرسة

- نظم جودة بالمعايير الدولية، وتدريب عملي في أثناء الدراسة.

- فرص تعيين بشركات التطوير العقاري والمنشآت التجارية.

- تعليم تنافسي يقدم فرص عمل محلية ودولية.

- مكافآت مالية في أثناء فترة التدريب العملي.

- أنشطة مخصصة لتنمية مهارات الطلاب الشخصية والعملية لريادة الأعمال، ومستويات متقدمة في اللغة الإنجليزية.

شروط القبول

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية ومقياس الميول المهنية والكشف الطبي اللياقة البدنية والنفسية وتحليل المخدرات.

شروط التقديم

- أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/ 2024.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2023.

- ألا يقل المجموع عن 220 درجة، ودرجة اللغة الإنجليزية لا تقل عن 48 درجة، التقديم متاح للبنين والبنات من أنحاء الجمهورية.