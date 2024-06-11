مدبولي: انضمام دول من أصحاب الصناديق السيادية الكبيرة إلى بنك التنمية يعزز قدراته

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ انضمام أعضاء جدد لبنك التنمية الجديد وتوسيع عضوية مجموعة البريكس سيساهم في تحقيق التوازن المأمول والنظام النقدي العالمي ويعطي ثقلا دوليا للبنك، خاصة أنّ عددا من الدول المنضمة حديثا تمتلك صناديق سيادية كبيرة ومن كبار منتجي الطاقة، ما يعزز قدراته التمويلية وعملياته في الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا وجنوب شرق آسيا.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته في فعاليات ملتقى بنك التنمية الجديد، أنّ وجود 3 من منتجي الحبوب الرئيسيين في العالم سيعزز الأمن الغذائي العالمي، معربا عن تطلعه لإنشاء أول مكتب إقليمي للبنك في العاصمة الإدارية بمصر ليكون بوابة البنك لإفريقيا وأوروبا وآسيا.