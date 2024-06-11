مدبولي: على بنك التنمية الجديد دعم الأعضاء لتنفيذ الخطط التنموية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ ملتقى بنك التنمية الجديد يُعقد في مرحلة دقيقة على خلفية تطورات إقليمية ودولية خطيرة، أثرت سلبا على اقتصادات الدول الكبرى والأقل نموا، ما يضيف أهمية كبرى لدور بنك التنمية الجديد لدعم الدول الأعضاء لتنفيذ الخطط التنموية، في ظل تراجع سبل الحصول على التمويلات الميسرة وانخفاض التصنيف الائتماني للدول نتيجة ارتفاع المخاطر، وعدم نجاح النظام الدولي الحالي بآلياته القديمة لمواجهة التحديات.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في فعاليات انطلاق ملتقى بنك التنمية الجديد، أنّ الحكومة المصرية مع تفهمها الكامل للتحديات الدولية والحاجة إلى المزيد من الجهود لإصلاح منظومة الحوكمة للنظام المالي العالمي، فالجميع على يقين بأنّه من خلال تضافر الدول الأعضاء والبنك سيتم تجاوز الأزمات الحالية والوصول إلى نظام دولي أكثر عدالة وإنصافا.

وأعرب مدبولي عن تطلعه لمزيد من العمل للخطط المستقبلية للبنك لتحفيز التعاملات بالعملات الأجنبية، والاستفادة من الآليات المبتكرة والضمانات والدعم الفني الذي يتيحه البنك للقطاعين الحكومي والخاص، والمساهمة في إصلاح الهيكل المالي العالمي لإيجاد بيئة دولية أكثر دعما للاقتصادات الناشئة والدول النامية.