«مصر أكتوبر» يثمن تبني مجلس الأمن لمشروع القرار الأمريكي: استجابة لجهود مصر

قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن تبني مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي بشأن مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، هو استجابة مباشرة لجهود حثيثة من الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرفض العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

رفض العدوان الإسرائيلي على غزة

وأكدت مديح في تصريحات لها، أن القرار يأتي لإعلاء صوت الحق والعدالة، وإيقاظ الضمير الإنساني لما يحدث في غزة، إذ عملت الدولة المصرية على مدار الشهور الماضية على بذل جهود مضنية بقيادة الرئيس السيسي لخلق رأي عام عالمي لرفض العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي تكلل سابقًا بإنجاح الحصول على موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على العضوية الكاملة لدولة فلسطين بسيادة مستقلة وفق مقررات الشرعية الدولية، فضلا عن خطوات مثمنة أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمة إسرائيل عن جرائمها اللإنسانية في القطاع، وما ثبت بإدانة نتنياهو ووزير دفاعه بيني جانتس بجرائم حرب ضد المدنيين العزل في غزة.

قرار مجلس الأمن

وأشارت مديح إلى استقبال الرئيس عبد الفتاج السيسي لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قبل ساعات من تبني مجلس الأمن لمشروع قرار أمريكي بشأن مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مثمنة تشديد الرئيس السيسي على أهمية تضافر الجهود الدولية لإزالة العراقيل أمام إنفاذ المساعدات الإنسانية، وضرورة إنهاء الحرب على القطاع ومنع توسع الصراع، والمضي قدماً في إنفاذ حل الدولتين.