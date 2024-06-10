«القاهرة الإخبارية»: سرعة الموافقة على مقترح وقف إطلاق النار أبرز مطالب بلينكن من نتنياهو

قال رامي جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في واشنطن، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، موجود الآن في إسرائيل، والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما يلتقي وزير الدفاع يوآف جالانت، إضافة لكبار المسؤولين الإسرائيليين، ومن المتوقع أن يكون منهم بيني غانتس، المعارض الإسرائيلي البارز، عضو حكومة الحرب المستقيل.

وأضاف «جبر»، خلال رسالة على الهواء، أن «بلينكن» سيطلب من «نتنياهو» مجموعة من المطالب الأمريكية، أولها سرعة الموافقة على مقترح وقف إطلاق النار من أجل خروج المحتجزين، وهذه أولوية أمريكية في اللحظة الراهنة.

عدم التوسع في رقعة الصراع

وأوضح أنه من المطالب أيضا عدم التوسع في رفعة الصراع؛ إذ إن استمرار إسرائيل في حشد بعض القوات، وإجراء بعض العمليات المحدودة على حدودها الشمالية مع لبنان، وتلك المناوشات التي كانت خلال الأيام الماضية، وارتفعت وتيرتها ما بين قوات الاحتلال وحزب الله اللبناني تقلق الولايات المتحدة كثيرا، والتي أكدت لتل أبيب منذ البداية أنها تريد أن يكون هذا الصراع مقتصرا على استهداف حركة حماس في غزة، وألا يخرج عن القطاع.