موعد ومكان جنازة الموسيقار الراحل أمير جادو

أعلنت عائلة الموسيقار الراحل أمير جادو، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد صراع مع المرض، موعد ومكان الجنازة، وهو الأمر الذي خلق حالة من الحزن والصدمة داخل الوسط الفني.

ومن المقرر أن يبدأ موعد ومكان جنازة الموسيقار أمير جادو، عقب صلاة ظهر اليوم من مسجد السلام في مدينة نصر، بينما يتم الدفن في مدينة منوف بمحافظة المنوفية عقب صلاة العصر من مسجد الشيخ زوين، وذلك وفقا لما نشره الحساب الرسمي للموسيقار الراحل.

موعد عزاء الموسيقار أمير جادو

وبعد إقامة جنازة الموسيقار أمير جادو، يقام العزاء غدا الأربعاء في مسجد القوات المسلحة في مدينة نصر قاعة الفردوس من الساعة 7.30 مساء وحتى الساعة 10.30 مساء.

الحزن يسيطر على الوسط الفني برحيل الموسيقار أمير جادو

وجاءت وفاة الموسيقار أمير جادو خلال الساعات الماضية بعد صراع مع المرض، حيث كان يعاني بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ودخل في مرحلة حرجة مع المرض.

وعبر عدد كبير من الفنانين عن صدمتهم لرحيل الموسيقار الشاب، من بينهم الفنان علي الألفي، الذي كتب عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلا: «الحزن على أمير جادو كبير ليس لأننا فقدنا موسيقي مهم ومهندس صوت فذ، لكن لأننا فقدنا أيضا شخصية شديدة الاحترام يدعم الجميع ولا يتأخر في تقديم المساعدة أبدا ربنا يجعلها خير ليالي حياتك ويجازيك عن صبرك وأخلاقك كل الخير يا أمير».