علي الألفي يحيي حفلا فنيا بالأوبرا ضمن برنامج «هل هلالك» الأحد المقبل

يحيي المطرب الشاب علي الألفي حفلا فنيا على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي.

تفاصيل حفل علي الألفي في دار الأوبرا

وينطلق الحفل في التاسعة من مساء يوم الأحد المقبل ضمن فعاليات النسخة الثامنة من برنامج «هل هلالك»، والذي وافقت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة على تقديمه مجانًا للجمهور، كخدمة فنية ثقافية من وزارة الثقافة بمناسبة شهر رمضان الكريم، بهدف وصول الثقافة والفن إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، تحقيقًا لمبدأ العدالة الثقافية.

وكان علي الألفى قد أعلن في وقت سابق عن تعاقده مع شركة لإدارة أعماله معلقا بقوله: انتظر الكثير من هذا التعاون وسعيد بالتعامل مع جهة شديدة التنظيم والاحترام.

برنامج هل هلالك

وفي سياق آخر انتهى علي الألفى من وضع اللمسات الأخيرة على ثلاث أغاني ستصدر منفردة خلال شهر أبريل وموسم عيد الأضحى.

يذكر أن برنامج هل هلالك في نسخته الثامنة سيستمر حتى يوم الاثنين الأول من أبريل الموافق 22 رمضان.