مصاريف المعهد العالي للدراسات التعاونية بالمنيرة 2024 والأوراق المطلوبة

يقبل المعهد العالي للدراسات التعاونية بالمنيرة في محافظة القاهرة، الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، وفق التنسيق والشروط المحدده لذلك، وتكون مدة الدراسة به 4 سنوات دراسية، ويوضح التقرير التالي، مصاريف المعهد والأوراق المطلوبة للتقديم، وفقًا لما أعلنه المعهد في العام الدراسي 2023-2024.

مصاريف المعهد العالي للدراسات التعاونية

بلغت مصاريف المعهد العالي للدراسات التعاونية خلال العام الدراسي الحالي، 4893 جنيهًا، إضافة إلى 320 جنيها مصروفات إضافية، ليصبح الإجمالي 5213 جنيها للعام الدراسي كاملًا.

الأوراق المطلوبة للتقديم بالمعهد العالي للدراسات التعاونية

- أصل الشهادة الثانوي (تجاري - عام)، وعدد 2 صور من أصل الشهادة.

- أصل شهادة ميلاد حديثة، و2 عدد صور منها (الرقم الثلاثي العسكري للطلاب الذكور).

- صورة من بطاقة الترشيح النهائية باسم المعهد.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- للطلاب الذكور استمارة (2 جند من مديريات الأمن التابع لها الطالب + 6 جند).

- عدد 6 صور 4×6.

تنسيق المعهد العالي للدراسات التعاونية

ووفقًا للموقع الرسمي للمعهد، فإن تنسيق عام 2023-2024، استقر على الحد الأدنى للقبول وفق تنسيق المعهد العالي للدراسات التعاونية، 224 درجة من شُعبة العلمي و238 من شُعبة الأدبي.