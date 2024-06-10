شروط وتكاليف الدراسة في الخارج دون TOEFL وIELTS.. بينها جامعات أمريكية

«الآيلتس والتوفل IELTS &TOEFL» اختبارات لقياس كفاءة الشخص باللغة الإنجليزية، وتستخدم للأغراض الدراسية والمهنية والعمل أو الهجرة إلى البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية، وتزامنًا مع قرب انتهاء امتحانات الثانوية العامة وقُرب التقديم على الالتحاق بالدراسة الجامعية، إليك شروط وتكاليف الدراسة في الخارج دون IELTS &TOEFL، الذي يُعتبر شرطًا أساسيًا للقبول للدراسة في بعض الجامعات خارج مصر.

الدراسة في الخارج بدون ايلتس والتوفل

ويميل الطلاب غير الناطقين بالإنجليزية، في الحصول على فرصة الدراسة في الخارج دون IELTS &TOEFL، وتستعرض «الوطن»، خلال هذا التقرير، أهم الدول التي تتيح الدراسة في الخارج دونIELTS &TOEFL، مثل جامعات بريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا دون الحاجة إلى اجتياز الاختبارين.

جامعات أستراليا بدون أيلتس

وتقبل جامعات أستراليا دون IELTS &TOEFL الطلاب مما يجعلها مقصدًا للطلاب العرب الراغبين في دراسة مسارات وبرامج معينة ويواجه الكثير منهم عقبة شهادة اللغة الإنجليزية وشهادة «IELTS»، لكن يتيح تقرير لشبكة «توب يونيفرسيتي»، بعض الجامعات الأسترالية التي لا تطلب شهادة «IELTS»، ومن بينها ما يلي:

- جامعة نيو ساوث ويلز.

- جامعة كوينزلاند.

- جامعة أديلايد.

- جامعة ماكواري.

- جامعة سوينبرن للتكنولوجيا.

- جامعة جنوب أستراليا.

- جامعة بوند.

- جامعة فيكتوريا.

- جامعة جنوب كوينزلاند.

جامعات لا تشترط الـ«IELTS»

ويستطيع الطلاب غير الناطقين باللغة الإنجليزية الإلتحاق بجامعات لا تشترط الآيلتس بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا، حيث تتيح بعض الجامعات إعفاء المتقدمين من الاختبارين، حتى إن كانت من ضمن شروط التقديم، بحسب ما نقلته شبكة «scholarshipstory» ومن بين تلك الجامعات ما يلي:

- جامعة ولاية نيويورك State University of New York.

- جامعة آيوا University of Iowa.

- جامعة آركانساس University of Arkansas.

- جامعة دايتون University of Dayton.

- جامعة بروك الكندية Brock University

- جامعة ساسكاتشوان University of Saskatchewan.

- جامعة وينيبيج University of Winnipeg.

- جامعة ريجينا University of Regina.

جامعات بريطانية لا تشترط IELTS &TOEFL

ويرصد هذا التقرير، جامعات بريطانية لا تشترط IELTS &TOEFL للالتحاق بها للدراسة الجامعية من الطلاب الراغبين في الحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس من المملكة المتحدة وجاءت كالتالي:

- جامعة وارويك.

- جامعة برمنجهام سيتي.

- جامعة بريستول.

- جامعة لندن ساوث بانك.

- جامعة نورثمبريا.

-جامعة بولتون.

- جامعة بورتسموث.

- جامعة أستون.

- جامعة سوانسي.

- جامعة بليموث.

- جامعة جرينتش.

- جامعة روبرت جوردون.

- جامعة سنترال لانكشاير.

- جامعة نورثهامبتون.

- جامعة ريجا التقنية.

- جامعة شيفيلد هالام.

- جامعة بانجور.