خبيرة تغذية: الخيار يحتوي على 95% من الماء ويحمي الجسم من الموجة الحارة

قالت منال عز الدين، الباحثة بمعهد تكنولوجيا التغذية، إنّ الخضراوات من الأطعمة المهم تناولها في فصل الصيف، فهي تحتوي على كميات كبيرة من الماء، لافتة إلى أنّ الخيار يعتبر من الخضراوات المائية، لأن به نسبة 95% من الماء، كما أنه يناسب جميع الفئات العمرية.

الخيار المخلل له تأثير إيجابي على صحة الجهاز الهضمي

وأضافت عز الدين خلال مداخلة هاتفية لها على قناة «دي إم سي»، أن الخيار المخلل له تأثير إيجابي على صحة الجهاز الهضمي، بشرط عدم إضافة المزيد من الملح على المخلل واستبداله بالليمون، مؤكدة أنه يدعم نمو البكتيريا النافعة في الجسم.

الخيار الأخضر مُزيل للسموم

وأشارت إلى أن الخيار الأخضر يتميز بأنه مُزيل للسموم ويحافظ على رطوبة الجلد وصحة البشرة، خاصة إننا نعاني في فصل الصيف من مشاكل الجفاف، كما أنه غني بفيتامين ك، وهو ما يسبب سيولة الدم ويمنع حدوث الجلطات، كما أنه غني بالألياف التي من شأنها أن تنظم مستوى سكر الدم والكريسترول، ويمنع حدوث الإمساك ويقلل من أزمات القولون.