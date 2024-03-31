كيف يعالج الخيار الحمى؟.. نصح به طبيب ياسر جلال في مسلسل جودر

أحداث كثيرة شهدها مسلسل جودر، إذ يحكي المسلسل حكايات ألف ليلة وليلة، والتي ترويها شهرزاد وتجسدها ياسمين رئيس، للملك شهريار ويؤدي دوره ياسر جلال، الذي وقع مغشيًا عليه خلال سماعه للحكاية اليومية، وجاء الطبيب «الحكيم» لعلاجه، وأوضح أنه يعاني من حمى اليوم الواحد.

الخيار علاج الحمى

حينما ارتفعت درجة حرارة الملك شهريار خلال أحداث مسلسل جودر، وصف له الحكيم الخيار حتى يتم علاجه من تلك الحمى، ونستعرض في التقرير التالي كيف يعالج الخيار ارتفاع درجة الحرارة، وفقًا لما نشره موقع «Eatingwell» وحديث الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية العلاجية بمستشفى جامعة القاهرة.

العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسد، يحتوي عليها الخيار، إذ تساعد على منع الخلايا السرطانية من التكاثر، وذلك بسبب احتوائه على مركب كيميائي يعرف باسم «كوكوربيتاسين»، يقي من مخاطر الإصابة السرطان، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة، التي تحمي من الإصابة بمرض السكري.

فوائد تناول الخيار

يعمل الخيار على خفض درجة الحرارة ويعزز جهاز المناعة، وفق ما أوضحته «عبد الوهاب» خلال حديثها لـ«الوطن»، مشيرة إلى أن ذلك بسبب احتوائه على العديد من الفيتامينات وخاصة فيتامين «ك»، كما أنه يساعد على تنقية الجسد من السموم، فضلًا عن أنه يؤخر ظهور علامات الشيخوخة على الوجه، ويجعل الشخص يتمتع ببشرة صافية ومشرقة.