وزارة العمل: تنظيم ملتقى توظيفي لذوي الهمم في الإسكندرية

أصدرت وزارة العمل بيانا لها، تؤكد فيه عن تلقيها تقريرا من مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية يتضمن تنظيم ملتقى التوظيف لذوي الهمم، الذي يوفر 169 فرصة عمل، بقاعة سيستا بمحرم بك، وذلك للشباب من الجنسين بالتعاون والمشاركة مع 9 شركات من شركات القطاع الخاص والاستثماري.

تنظيم مقابلات شخصية للمتقدمين

وأضاف التقرير أنه جرى تنظيم مقابلات شخصية للمتقدمين من الشباب مع مسؤولي التوظيف للشركات، بحضور 121 من راغبي العمل، والذين جرى ترشيحهم للعمل بالشركات المشاركة، من خلال توفير فرصة عمل لائقة لهم، وجار استكمال أوراق المرشحين، والانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالتعيين .

تأمين اجتماعي ورعاية صحية

وأشار البيان إلى أن الوظائف الذي تضمنها تقرير مديرية العمل بالإسكندرية، لها العديد من المزايا منها، وهي تأمين اجتماعي ورعاية صحية، طبقًا لقانون العمل 12 لسنة 2003، كما جرى مراعاة تناسب العمل مع نوع الإعاقة، والحد الأدنى للأجور في كافة العقود المقدمة، موضحا أن توفير هذه الوظائف يأتي في إطار جهود المديرية وأجهزتها التابعة، لتوفير فرص عمل بجميع التخصصات للشباب من ذوي الهمم، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.