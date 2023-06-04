افتتاح ملتقى توظيف ذوي الهمم بمديرية العمل بأسيوط

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، ملتقى توظيف ذوي الهمم بمقر مديرية العمل بأسيوط الذي يستمر لمدة يوم واحد، ضمن أنشطة مديرية العمل بالمحافظة لتفعيل نسبة 5% لتعيين ذوى الإعاقة بمختلف شركات القطاع الخاص تحت رعاية ودعم حسن شحاتة وزير العمل ومحافظ أسيوط، وذلك في إطار جهود الدولة للقضاء على البطالة وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور علي سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط وعيون إبراهيم رئيس حي غرب.

تعيين أكبر عدد من ذوي الهمم

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ ومرافقوه بعض المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل ببعض شركات القطاع الخاص واطمأن على الوظائف المتاحة لدى الشركات موجهًا بتعيين أكبر عدد ممكن من المتقدمين والتأكد من ملائمة فرص العمل لنوع الإعاقة ومعرفة مدى تأهيلهم لشغل هذه الوظائف وفي حالة الموافقة تقوم بتشغيلهم وتوفير الضمانات اللازمة للشباب للحصول على فرصة عمل تتناسب مع إمكاناتهم وتحقق لهم دخل مناسب موجهًا رسالة إلى المشاركين في الملتقى حثهم فيها على استغلال فرص الوظائف المتاحة بالملتقى وبذل مزيد من الجهد لتحقيق التميز والتفوق في تلك الوظائف.

وأشار إلى أن المحافظة تسعى جاهدة لتحقيق القدر الأكبر من تمكين الشباب وخلق المزيد من فرص العمل الحقيقية ومواجهة البطالة وتشجيعهم على المشاركة في الحصول على الوظائف المتاحة بالقطاع الخاص وتمكينهم اقتصاديًا حيث أن القطاع الخاص شريك أساسي ورئيسي للدولة في دفع مسيرة البناء والتنمية.

التمكين الاقتصادي

وقال اللواء عصام سعد، خلال كلمته بالملتقى، إن الملتقى يعد فرصة حقيقية لتحقيق التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة ويستهدف اليوم أكثر من 25 فرصة عمل بشركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى إنه قد سبق تعيين 375 شابًا من ذوي الهمم ببعض شركات القطاع الخاص خلال الأشهر الماضية على أن تستمر تلك الملتقيات بصفة مستمرة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من ذوي الهمم واستيفاء نسبة 5% بكافة الشركات والجهات في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا موجهًا الشكر لمسؤولي مديرية العمل بالمحافظة لدعمهم إقامة الملتقيات التوظيفية وتمكين الأسر وذوى الهمم اقتصاديًا واجتماعيًا معلنًا تقديمه كافة سبل الدعم لنجاح الملتقى.

وشدد على ضرورة الاستمرار في توفير البرامج التدريبية لتأهيلهم لسوق العمل وتمكينهم اقتصاديًا فضلاً عن توفير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المدرة للدخل للمرأة المعيلة وذوى الهمم من أبناء المحافظة وخاصة مع إطلاق مبادرة القرى المنتجة لتنمية الحرف التراثية واليدوية وتمكين الأسر اقتصاديًا وخاصة الأسر الأولى بالرعاية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية.

رعاية الملتقى التوظيفي

ووجه وكيل وزارة العمل بالمحافظة الشكر للوزير المحافظ على دعمه ورعايته لملتقيات التوظيف وخاصة ملتقيات ذوى الهمم من أبناء المحافظة، وحرصه على توفير برامج التدريب لهم على مختلف الحرف والمهن المختلفة لتأهيلهم لسوق العمل فضلاً عن تمكينهم اقتصاديًا وتوفير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لهم معلنًا الاستمرار في تنفيذ الملتقيات التوظيفية وتنفيذ برامج تدريبية لكافة الفئات على مختلف الحرف والمهن.