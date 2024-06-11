هيئة الدواء: مصر الأولى أفريقيا في تصدير الدواء.. وإجراء مهم لصفحات البيع المخالفة

أكّد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية أنَّ التسعيرة الجبرية للمستحضرات الحيوية هو اختصاص لأعضاء هيئة الدواء، مشيرًا إلى أنَّ هناك لجنة مكون من أعضاء مهمتها مراجعة تسعير الأدوية ووظيفتها فقط الحوار مع كل الأطراف لتحديد السعر المحدد للدواء.

اتفاقات لاعتمادنا لتسجيل الأدوية

وتابع رئيس هيئة الدواء، خلال لقاء صحفي مع عدد من محرري ملف الصحة، أنَّ مصر من الدول الأولى على القارة الأفريقية التي تصدر للقارة وهناك اتفاقات لاعتمادنا لتسجيل الأدوية وهو اتجاه عالمي، موضحًا أنَّ هذه الاتفاقات وصلت إلى 5 بلاد في القارة وهناك تسريع في عقد اتفاقات أخرى لاعتماد ملف التسجيل الخاصة بنا لتوفير الوقت وهذا يسهل لنا عملية التصدير.

نراقب مروجي الدواء بأسعار مختلفة

وأضاف «الغمراوي» أنَّ صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تروّج لبيع الأدوية بأسعار مختلفة يتمّ مراقبتها وهناك محاولات للاتصال بهم ومعرفتهم لإغلاق هذه الصفحات بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة كرم جبر، مشيرًا إلى أنَّه في حال وجود دواء له سعرين مختلفين يجب حينها على المواطن الاتصال بالخط الساخن لهيئة الدواء.