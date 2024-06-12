فاكهة مفيدة لطلاب الثانوية العامة.. تقوي الذاكرة وتعالج نقص الحديد

مع بدء امتحانات الثانوية العامة يزداد قلق الطلاب وتبدأ رحلة البحث عن كل ما يُساعدهم على التركيز وتحسين الذاكرة وتحقيق النجاح، ووسط قائمة النصائح والوصفات الطويلة، نقدم لكم اليوم سلاحًا سريًا بسيطًا وفعالًا يتمثل في فاكهة الكيوي، إذ أنّها من الأطعمة الصحية التي تقوي الذاكرة وتعالج نقص الحديد ومتوفرة بشكل دائم في الأسواق.

فاكهة لتقوية الذاكرة لطلاب الثانوية العامة

فاكهة الكيوي مفيدة للجسم وتعمل على تحسين وظائف الدماغ، وهو ما أكّده رامي رمزي أخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، إذ أوضح أنّها من الفواكه الغنية بمجموعة من المركبات الطبية التي تشمل مضادات الأكسدة وعلاج آلام الجسم، وبالتالي تقوي الذاكرة وتصبح مفيدة لطلاب الثانوية العامة: «مغذية للجسم بالفيتامينات سواء كانت مشروب أو فاكهة أو دخولها ضمن مكونات الطعام».

فوائد فاكهة الكيوي للجسم

وعدّد أخصائي التغذية العلاجية خلال حديثه لـ«الوطن» فوائد الكيوي والتي تتمثل في التالي:

تحتوى ثمرة الكيوى على فيتامين C وحمض الفوليك والبوتاسيوم، مما يساعد على تحسين صحة العقل.

بها مادة كيميائية بالدماغ تساعد على تنظيم دورة النوم، وتعالج اضطرابات النوم وتعمل على جودته، خاصةً لطلاب الثانوية العامة.

تعمل فاكهة الكيوي على التخلص من الالتهابات.

لديها عامل كبير في خفض الكوليسترول بالجسم، والحفاظ على صحة القلب.

من الفواكه الغنية بالألياف بنسبة كبيرة، والعديد من المركبات النباتية التي تعزز الصحة.

تحسن مستوى السكر في الدم وتعزز شعور الشبع والامتلاء.

تحمي الدم من عملية التخثر نتيجة احتوائها على الفيتامينات.

تعد مصدرًا غنيًا بفيتامين «أ» لعدم النسيان والتذكر.

تحسن نمو الكالسيوم في الجسم.

تنقي من السموم، وتعمل على تغذية الجسم.

الكمية المناسبة لتناول فاكهة الكيوي

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية أنَّه يجب تناول الكيوي يوميًا باعتدال، حوالي 3 ثمرات، وبحسب جمعية القلب الأمريكية، فإنّ تناول ثمرة كيوي واحدة يوميًا لها تأثير جيد على الذاكرة، بل أن تناولها يؤدي إلى زيادة الفيتامينات في الجسم، لذلك فإنّها مفيد لطلاب الثانوية العامة.