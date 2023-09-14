أسعار الفاكهة اليوم الخميس 14-9-2023 في الأسواق.. «الكيوي» بـ5 جنيهات

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الخميس 14-9-2023 في مختلف الأسواق والمحلات استقراراً مقارنة بأسعارها أمس الأربعاء، والتي يتابعها قطاع كبير من المواطنين يومياً للتعرف على مستجدات أسعارها.

وتستعرض «الوطن» أسعار الفاكهة اليوم، حسب آخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات لمجلس الوزراء.

أسعار الفاكهة اليوم

وجاءت أسعار الفاكهة اليوم الخميس في الأسواق، كالآتي:

- سعر الموز البلدي: الكيلو بـ19 جنيها.

- سعر التفاح المحلي: الكيلو بـ30 جنيها.

- سعر الخوخ: الكيلو بـ28 جنيها.

- سعر البرقوق: الكيلو بـ32 جنيها.

- سعر موز مستورد: الكيلو بـ28 جنيها.

- سعر لارنج: الكيلو بـ7.5 جنيهات.

- سعر الكيوي: الواحدة بـ5 جنيهات.

- سعر كنتالوب: الكيلو بـ17 جنيهًا.

- سعر كاكا: الكيلو بـ17 جنيها.

- سعر عنب مستورد الكيلو بـ33 جنيها.

- سعر دوم الواحدة بـ4 جنيهات.

- سعر جريب فروت: الكيلو بـ15 جنيها.

- سعر تفاح جولدن: الكيلو بـ41 جنيها.

- سعر أناناس: الواحدة بـ46 جنيها.

- سعر بلح عجوة: الكيلو بـ36 جنيها.