فاكهة يتعارض تناولها مع أدوية الضغط.. احذر أمراض خطيرة

النظام الغذائي الصحي يعتبر أحد جوانب علاج مرضى ضغط الدم، وما لا يعرفه بعض الناس أن هناك فاكهة يتعارض تناولها مع مرضى الضغط أو الذين يتناولون الأدوية المسؤولة عن خفض أو ارتفاع الدم، وهي غير مسموح بتناولها، إذ تؤثر على الدورة الدموية لمريض الضغط، وينشأ عنها الكثير من الأعراض الجانبية على الجسم.

مرضى الضغط

يعتبر تناول الفاكهة الحمضية الصيفية من المشمش والبرتقال والجريب فروت من الثمار أمر خطير على مريض الضغط، ووفقّا لخبراء الطعام في صحيفة «الديلى ميل البريطانية»، فإنها تسبب آثارًا جانبية بسبب تأثيرها على الدم والشرايين، وهو ما أكده الدكتور محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة، الذي أوضح أنها تؤثر على أدوية الكوليسترول والدم، وتؤثر في استقلاب أدوية الضغط.

تأثير الفواكه الحمضية على مرضى الضغط

وأضاف «عفيفي»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن تأثير الفواكه الحمضية على مرضى الضغط يسبب التالي:

ليونة الأوعية الدموية ما يزيد من تدفق الدم في الشرايين وهو ما يسبب حالة خطيرة تؤثر على الجسم.

تساعد الفواكه الحمضية في خفض مستويات ضغط الدم بصورة كبيرة تؤثر على الصحة.

تحتوي الفواكه على كمية غنية من حمض الأسكوربيك الذي يعمل على خفض مستويات الدهون الثلاثية في الجسم.

عدم إدرار البول ما يساهم في اضطراب ضغط الدم في الجسم وعدم الحفاظ على انتظامه.

وأكدت هايدي فايز، أخصائي طب الباطنة، أن الفواكه الحمضية بطبيعتها تؤثر على الجهاز الهضمي والجسم، وعند مريض الضغط تؤثر بشدة بسبب عدم تفاعلها مع إنزيمات الدم.

الكمية المسموح تناولها لمرضى ضغط الدم

الأشخاص الذين يعانون من ضغط الدم المرتفع عليهم تناول ثمرة واحدة بحجم كف اليد من البرتقال أو المشمش وكذلك الليمون ولا يكون لها تأثير خطير، والأشخاص المصابين بانخفاض ضغط الدم عليهم تناول ذلك أيضًا، لكن منع تناول الفواكه الحمضية حال تناول الأدوية الخاصة بضغط الدم، لأنها تثبط من سريان الدم داخل الجسم، مع مراعاة الإكثار من شرب الماء، وفقًا لما أوضحه عفيفي.