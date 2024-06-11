محافظ الشرقية يقرر نقل رئيس وحدة محلية ومجازاة موظفين في الحسينية

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نقل رئيس الوحدة المحلية بقصاصين الشرق التابعة لرئاسة مركز ومدينة الحسينية، وإنهاء تكليف سكرتير عام الوحدة، للإهمال والتقصير في العمل وعدم متابعة التزام العاملين بمواعيد العمل المحددة، وتدني مستوى النظافة، وعدم الحفاظ على آثاث المبنى، الذي تم إنشاؤه حديثاً ضمن مبادرة حياه كريمة لتطوير الريف المصري بمركز الحسينية.

مجازاة مدير المركز التكنولوجي والعاملين

كما قرر محافظ الشرقية مجازاة مدير المركز التكنولوجي والعاملين، وكذا العاملين بالوحدة المحلية بقصاصين الشرق، بخصم 3 أيام من الراتب، لعدم تواجدهم بمقر عملهم، مما ترتب عليه عدم تأدية الخدمات للمواطنين بالشكل اللائق.

زيارة مفاجئة من المحافظ

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ المفاجئة لمقر المركز التكنولوجي والوحدة المحلية بقصاصين الشرق التابعين لرئاسة مركز ومدينة الحسينية، للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين، وكذا متابعة الخطوات المتخذة لاستقبال ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء المقدمة من المواطنين لتقنين أوضاعهم، طبقاً للقانون ليتفاجأ المحافظ بعدم تواجد العاملين بالمركز التكنولوجي والوحدة المحلية بمقر عملهم.

وشدد غراب، على رئيس مركز ومدينة الحسينية بالمتابعة المستمرة لأداء العاملين بالمنشآت الخدمية وتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين، والتأكد من تواجدهم بمقر عملهم والتزامهم بمواعيد العمل المقررة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

وتوجه محافظ الشرقية لمتابعة سير انتظام العمل بالوحدة الصحية بقصاصين الشرق والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم والتزامهم بنوبتجيات العمل الصباحية وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي.

واطلع على سجل الحضور والانصراف للتأكد من التزام الأطباء وهيئة التمريض بالنوبتجيات الصباحية ومواعيد العمل الرسمية، حيث تبين له تغيب 13 من العاملين بالوحدة والذي يخل بتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي ليقرر المحافظ مجازاتهم بخصم 3 أيام من راتبهم، قائلا: «من حق المواطن أن يتمتع بالخدمات التي اهتمت الدولة بتنفيذها لتصل إليه، وأن يجد من يقدمها له».

أكد محافظ الشرقية أنه لن يسمح بأي تهاون أو تخاذل من العاملين بالجهاز الإداري في تقديم الخدمات للمواطنين، لافتا إلى أن الدولة قامت بتنفيذ مبادرة حياه كريمة بإنشاء وإحلال وتجديد المباني الحكومية وتوفير بيئة عمل ملائمة للعاملين لاستقبال المواطنين وتأدية الخدمة لهم بالشكل اللائق.