محافظ الشرقية: تجهيز لجان الثانوية العامة بـ«مراوح» لمواجهة الموجة الحارة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الالتزام بكل التعليمات والضوابط الخاصة بالامتحانات، وتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان، ومنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية، لضمان انتظام سير أعمال الامتحانات.

محافظ الشرقية يتفقد لجان إمتحانات الثانوية العامة

جاء ذلك خلال تفقده لجان إمتحانات شهادة الثانوية العامة في يومها الأول للعام الدراسي 2023/ 2024 بمدرسة أحمد عربي الاعدادية التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، والتي تضم 14 لجنة امتحانيه تستوعب 279 طالب لأداء الإمتحان في مادة التربية الدينية، في حضور المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم.

تجهيز اللجان بالإضاءة الكافية والمراوح

واطمأن محافظ الشرقية من الطلاب على مستوى الإمتحان وما إذا كانت لديهم أيه شكاوى أثناء أدائهم الإمتحان ، مشيراً إلى أنه تم تجهيز اللجان الإمتحانية بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو، وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة وتوفير مصدر بديل للكهرباء تفادياً لانقطاعها وحتى لا تؤثر على العملية الإمتحانية.

أوضح المحافظ أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتمركز قوات تأمين للجان الإمتحانية، وكذلك التنسيق مع مرفق الاسعاف لتمركز سيارات إسعاف أمام المدارس لمواجهة أي ظروف طارئة، وكذلك توفير غرفة التأمين الصحي تضم الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الإسعافات الأولية اللازمة للتعامل مع أي حالات إعياء طارئة أثناء تأدية الامتحان وحفاظا على صحة وسلامة الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك التنسيق مع قطاعات كهرباء الشرقية للتأكيد علي عدم فصل التيار الكهربائي خلال فترة الامتحانات، وذلك لضمان حسن سير انتظام العملية الإمتحانية ولخلق بيئة مناسبه للطلاب لأداء الامتحانات بسهوله ويسر.