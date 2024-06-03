محافظ الشرقية: تنفيذ 19 ألف مشروع للشباب بقيمة 3 مليارات جنيه

أعلن ممدوح غراب محافظ الشرقية تنفيذ 19 ألفًا و243 مشروعًا ضمن مبادرة برنامج «مشروعك» بتكلفة 3 مليارات و229 مليون جنيه، وتوفير 56 ألفًا و379 فرصة عمل للشباب منذ انطلاق المبادرة في 2015 وحتى 2 يونيو 2024.

تشجيع الشباب على إقامة المشروعات

وأكد محافظ الشرقية ضرورة تشجيع الشباب على إقامة المشروعات وتعزيز ثقافة العمل الحر، حيث تساهم تلك المشروعات في رفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين، والحد من البطالة، فضلًا عن التأكيد على جهود الدولة نحو الاتجاه إلى التصنيع والإنتاج.

وأوضح العربي الشبراوي مدير برنامج مشروعك بالمحافظة، أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول، بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2632 مشروعا، بقيمة 394 مليون و473 ألفًا و416 جنيهًا، يليه في المركز الثاني مركز الزقازيق - حي أول - حي ثان بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2774 مشروعًا بقيمة 374 مليون و581 ألفًا و400 جنيه، ويليه في المركز الثالث مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 850 مشروعًا بقيمة 354 مليونًا و414 ألف جنيه و400 جنيه.