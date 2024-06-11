بروتوكول تعاون بين «بيت الزكاة» وبنك مصر لإصدار بطاقات مسبقة الدفع للمستحقين

شهد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء «بيت الزكاة والصدقات»، توقيع بروتوكول تعاون «بيت الزكاة والصدقات» وبنك مصر لإصدار بطاقات مسبقة الدفع «Co-Branded Cards» ليقوم «بيت الزكاة والصدقات» بإضافة الإعانات الشهرية للمستحقين علي البطاقات البنكية.

وقع بروتوكول التعاون، الدكتورة سحر نصر، المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات، مستشار الإمام الأكبر شيخ الأزهر، مع محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر.

تفاصيل بروتوكول التعاون

أشارت الدكتورة سحر نصر، إلى أن «بيت الزكاة والصدقات» يسعى لتبني كافة الحلول الإلكترونية والتكنولوجية التي تسهل استقبال وتوجيه أموال الزكاة والصدقات إلى مستحقيها في أسرع وقت، وأن بيت الزكاة والصدقات قدم العديد من المبادرات المجتمعية، مثل الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية والأرامل والمطلقات، فضلًا عن الخدمات الطبية والعلاجية، وفك كرب الغارمين والغارمات، وتيسير زواج الفتيات غير القادرات، وكفاله الأيتام، وتقديم المساعدات الطبية لذوي الهمم.

بنك مصر حقق نسب نمو متميزة في عام 2023 بلغت 95%

أشار الأستاذ محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن البنك حقق نسب نمو متميزة في عام 2023 بلغت 95% من إجمالي قيم محفظة قبول المدفوعات الإلكترونية «نقاط البيع بنسبة 53% والمواقع الإلكترونية 300%» بإجمالي عدد 640 ألف نقطة بيع وأكثر من 6 آلاف موقع إلكتروني، كما أتاح البنك لعملائه العديد من الخدمات الرقمية من خلال تطبيق الموبايل البنكي، مثل خدمة التحويل اللحظي لرقم الحساب أو بطاقة بنكية أو إلى عنوان الدفع IPA، وكذا تفعيل بطاقات الخصم الفوري والبطاقات الائتمانية وشراء واسترداد الشهادات.