«بيت الزكاة والصدقات» ينتهي من المسح الشامل لقريتي الجنوب أول وثان ببورسعيد

أعلن بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف أحمد الطيب شيخ الأزهر، انتهاء المسح الشامل لقريتي الجنوب بقسم ـول وقسم ثان وتوابعها الكاب وكربة عايد بمحافظة بورسعيد، وذلك ضمن الخطة التنموية لـ«بيت الزكاة والصدقات» خلال شهر مايو 2024م.

الأسر التي تحتاج لأموال بيت الزكاة

وأكّد بيت الزكاة والصدقات في بيان له اليوم أن فريقًا من باحثي بيت الزكاة والصدقات كشف أنَّ عدد السكان بالقريتين يتعدى 78478 فردًا ويصل عدد الأسر بالقريتين إلى 19687، ويتعدى عدد للأسر الفقيرة 6548 أسرة بنسبة تصل إلي 33%.

وأشار إلى أنَّ 75% من الأسر التي تمّ بحثها تبين استحقاقها لأموال الزكاة والصدقات وسيتم إدراجها تحت برامج سند - دعم نقدي وستر وغطاء وصحة وغارمين وتيسير زواج اليتيمات الفقيرات والإسكان ووصلات المياه، وذلك في إطار خطة «بيت الزكاة والصدقات» التنموية التي تعمل على مناهضة الفقر وسد الاحتياجات الأساسية لتلك الأُسَر.

تقرير المسح الشامل

ولفت تقرير المسح الشامل إلى أنَّ الحالات التي تمّ بحثها جرى إدراج 50% منها ضمن برامج سند للإعانة الشهرية، و50% ضمن برامج ستر وغطاء، وتقديم الأجهزة الكهربائية وتيسير زواج الفقيرات غير القادرات.